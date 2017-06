– Jon Michelet har kreft i svelget. Han får nå behandling på Radiumhospitalet, opplyser forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til Dagsavisen.

Det sjette bindet skulle i utgangspunktet gis ut til høsten, men det er nå utsatt på ubestemt tid. Ifølge Engelstad har legene ved Radiumhospitalet sagt at de skal få forfatteren frisk.

– Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, opplyser hun.

Avslutning på serien

Den første romanen i serien, «En sjøens helt. Skogsmatrosen», ble sluppet i begynnelsen av november 2012 til strålende kritikker. Bare en uke etter utgivelsen var første opplag utsolgt.

Totalt har bokserien et samlet opplag i Norge på over 743.000 eksemplarer. Og i fjor kom nyheten om at NRK hadde inngått en avtale med produksjonsselskapet Filmkameratene om å lage tv-serie av dramaet.

Da NRK snakket med forfatteren høsten 2016 fortalte han at bind nummer seks i serien om Halvor Skramstad kom til å bli det siste.

– Det lover jeg. Det er noe med at stoffet tar tak i deg. Det du finner ut gjør noe med deg. Jeg vet nå så utrolig mye mer om sjøkrigen enn da jeg startet. Men det blir et bind seks og ferdig med det. Jeg håper å få det ut til neste år, sier han.

Hvordan blir det å forlate Halvor Skramstad etter så mange år sammen?

– Det skal bli litt godt å vinke farvel til han og ikke tenke på han døgnet rundt. Men, vi får se, sier han lurt.

Ingeri Engelstad i Oktober sier til Dagsavisen at Michelet allerede har skrevet mye av den sjette romanen allerede, og at de regner med at boka blir utgitt neste år.

Hadde prostatakreft

Jon Michelet har også tidligere blitt behandlet for kreft. I juni 2007 ble han diagnostisert med prostatakreft. Den gang gikk han gjennom en hormonkur, etterfulgt av strålebehandling.

Året etter gjestet forfatteren Anne Lindmos talkshow Store Studio. Der fortalte han at han hadde brukt skrivingen for å komme seg gjennom sykdommen.

Blant annet ved å gi hovedpersonen i boka «Mordet på Woldnes», Vilhelm Thygesen, samme sykdom som han selv.