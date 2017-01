Joackim Jørgensen klar for Sarpsborg 08

– Det er deilig å komme hjem. Jeg kan nok bidra med rutine og litt tjuvtriks jeg har lært underveis i de seks årene jeg har vært borte fra Sarpsborg, sa Jørgensen da han ble presentert på Sarpsborg stadion i ettermiddag.

28-åringen forlot Sarpsborg i 2011 til fordel for en utenlandskarriere i svenske Elfsborg. De siste sesongene har han spilt for Viking i eliteserien.

Han har signert en kontrakt som varer de neste to årene. Jørgensen blir den andre spilleren som vender tilbake til Sarpsborg etter at Ole Jørgen Halvorsen signerte for klubben tidligere i januar.

– Nå gleder jeg meg til å treffe mine nye lagkamerater og ser frem til treningen klokken 15 i dag, sier Jørgensen.

Sa nei til flere tilbud

Midtbanespilleren har tidligere uttalt at han helst ønsket en overgang til utlandet. Han har også trent med Fredrikstad Fotballklubb for å holde seg i form.

I dag røper han også at han har takket nei til andre tilbud.

– Jeg har takket nei til flere andre klubber. Enten har det vært snakk om et skikkelig bra tilbud fra utlandet, eller så har Sarpsborg 08 vært det eneste alternativet for meg. Noe annet i Norge fristet ikke, sier han til klubbens hjemmesider.

Sportssjef Thomas Berntsen er glad for å ha fått Jørgensen inn i klubben.

– Siden Joackim forlot oss, har han vunnet seriegull i Sverige og spilt klink fast for Viking. Han er en spiller som tar for seg i duellspillet, men som samtidig er drivende god med ball. En klok fotballspiller, sier sportssjef Thomas Berntsen.