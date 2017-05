Jo lenger nazistene marsjerer – jo mer penger kan Skeiv Ungdom få inn

– Vi får håpe at nazistene er glade i å gå slik at det blir penger på oss. Og så får jo dem trim samtidig, sier Kristoffer Lorang Mathisen, styreleder i Skeiv Ungdom i Østfold.

– Gjør marsjen til noe positivt

Denne uken ble det kjent at politiet har godkjent søknaden til Den nordiske motstandsbevegelsen om å marsjere i gatene i Fredrikstad. Det har skapt debatt, og det er varslet motdemonstrasjon. Nå har flere også sagt at de ønsker å være med på en støtteaksjon for homofile i form av kronerulling til Skeiv Ungdom.

På Facebook-gruppen som heter Soldiers of Are og Odin har Øivind Bergh fra Bergen delt en melding hvor det oppfordres til nettopp dette.

– Jeg så en Twittermelding fra en som skrev han ville donere penger for hver meter de marsjerer. Det synes jeg var så bra at jeg håpet at flere ville være med, sier han.

Over 600 personer har likt innlegget og det har kommet mange kommentarer fra folk som ønsker å være med.

– Det har tatt litt av. Men på denne måten kan vi gjøre om noe som er avskyelig, til å bli noe positivt. Og hele landet kan være med å støtte Skeiv Ungdom, sier han.

Dette er noe av meldingene som er blitt delt på Twitter og Facebook. Foto: Screenshot / Facebook

Tar vare på medlemmene

Kristoffer Lorang Mathisen, styreleder i Skeiv Ungdom Østfold, sier det er mange tanker som dukker opp når noen ønsker å demonstrere mot dem. Derfor er det gledelig at folk vil donere penger til deres sak. Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Mathisen i Skeiv Ungdom sier han setter stor pris på engasjementet. Selv om de kan komme til å tjene penger, synes Mathisen det er frustrerende at nazistene skal demonstrere.

– Det er mange tanker som dukker opp. Min første tanke er at jeg må sørge for at de medlemmene vi har i organisasjonen, ikke blir redde for at det kommer noen, sier han.

Demonstrasjonen i Fredrikstad være den første den nazistiske organisasjonen gjennomfører i Norge. Mathisen synes det hele er ganske trist.

– Nazistene har en parole som sier knus homolobbyen. Hva de legger i det, får være deres sak. Men vi mener at de jobber imot det vi har jobbet i mange år på å få til, nemlig at medlemmene våre skal få en enklere hverdag, helst helt lik som heterofile mennesker har, sier han.

Arrangerer motdemonstrasjon

Rødt i Fredrikstad arrangerer motdemonstrasjonen. På eventen på Facebook har nesten 2000 personer trygt ja til å være med. Kasserer og medlemsansvarlig i Rødt i Fredrikstad, Dan André Syversen, sier de planlegger en stor fest.

– Vi ønsker å arrangere en folkefest med scene, artister og appellanter. Vi håper at det blir noe for alle, sier han.

NRK har prøvd å komme i kontakt med personen som sendte inn søknaden om å få demonstrere mot «homolobbyen» i Fredrikstad uten å få noe svar.