Jente (12) til sykehus etter fallulykke

Politiet meldte klokken 20:25 torsdag kveld om at en jente hadde falt ned fra taket på Grøtvedt Skole i Askim. Jenta landet på en avsats.

Ifølge politiet på stedet skal jenta ha falt fra det øverste taket. Foto: Freddie Larsen / ØN24

Ifølge politiet på stedet skal det ha vært flere barn som har lekt med ball i skolegården, og ballen har havna på taket. 12-åringen klatra opp for å hente ballen.

Operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet sier til NRK at jenta mista festet på vei ned fra det øverste taket og ned til «mellomtaket».

Oppretter undersøkelsessak

– Det vi foreløpig vet er at hun har brukket armen og er kjørt til Sykehuset Østfold på Kalnes. Faren hennes kom til skolen, og ble med til sykehuset, sier Tinjar.

Politiet på stedet forteller at t de har fått inn mange hendvendelser om lek på skoletak i Askim i sommerferien.

– Det opprettes nå en undersøkelsessak fra politets side for å se om det kan iverksettes noen tiltak for å forhindre klatring på tak, nettopp fordi det er kjent at det har vært ungdom på taket der før, forteller operasjonsleder Tinjar.