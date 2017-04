Jeger selger enorm trofésamling

– Jegeren sa «jeg har noen dyr». Så kom han med en stor lastebil og to vans. Jeg visste det var en del, men ble veldig overrasket over at det var så mye, sier Jan Lüders Poulsen.

Han har fått i oppdrag å selge dyrene fra en østfolding som ønsker å være anonym.

Verdi: 500-600.000 kroner

Når NRK er på besøk, ligger dyrene stuet sammen i et rom. Det er krokodiller, løver, elg og ulv fra Canada, puma, sebra, sjiraff, en rekke ulike antiloper, bøffel, gepard og leopard.

Blant annet.

En løve og en sjiraff er blant de mange eksotiske dyrene i samlingen. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

– Noe av dette er kostbart, så hvis jeg tråkker på det, så går det en månedslønn, sier Poulsen og ler mens han balanserer inn mellom dyrene.

Når han legger de første dyrene ut for salg i løpet av de nærmeste dagene, anslår han å selge dem for mellom 500.000 og 600.000 kroner.

Det betyr i så fall et solid tapsprosjekt for selgeren – i alle fall om man ser kun på det økonomiske.

– Det koster 50.000-60.000 kroner å stoppe ut en løve. Når han selger den, så får han cirka halvparten. Men han sier at opplevelsen fra jakten kan man ikke betale for, sier Poulsen.

Jan Lüders Poulsen har fått ansvaret med å selge de utstoppede dyrene. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Garanterer lovligheten

Jakten på enkelte truede dyrearter er omstridt. Norge har skrevet under på en internasjonal konvensjon mot handel med truede arter, og Klima- og miljødepartementet vil stramme inn reglene på området. Utstoppede dyr fra Afrika vil i enkelte tilfeller rammes av dette.

Poulsen sier at alle dyrene han selger er jaktet på lovlig vis og at selgeren kan dokumentere at de er importert etter gjeldende regelverk.

– Alt er skutt av en norsk jeger, og har fått internasjonale godkjenninger. Dessuten er det 100 prosent ekte dyr, sier Poulsen.

Han mener samlingen er svært spesiell, og at det høyden finnes to-tre samlinger på denne størrelsen i landet.

– Selgeren var på jaktturer i tidsrommet 1993 til 2003. Han har bygget hele huset rundt dette, så det var et museum hjemme hos ham. Nå vil han redusere litt nå som han nærmer seg pensjonist. Derfor selger han, sier Poulsen.