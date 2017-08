Irén Meyer fikk medalje

Irén Meyer fikk tirsdag kveld Kongens fortjenstmedalje for sin innsats med Åpent hus. det skriver Fredriksstad Blad. Den fikk hun for jobben som leder for tilbudet Åpent hus, som hun overtok ansvaret for etter sin far Egil Carlsen. Der har hun vært gjennom 30 år og gitt hjelp til mennesker som trenger det.