Ved midnatt går fristen for å tegne seg for aksjer i Rygge Airport ut. Selskapet frir til både kommuner, næringsliv og privatpersoner for å finansiere videre drift.

Målet er å samle inn minst fem millioner kroner innen fristen. Pengene skal blant annet gå til å lønne daglig leder og to personer fram mot høsten

Tirsdag kjøpte pensjonisten Bjørn Helle aksjer for 100.000 kroner. Nå ønsker også meglernestoren Jan Petter Sissener å satse videre på prosjektet.

– Det kan bli en morsom investering. Fremfor alt er dette en investering med hjertet. Jeg mener at flyplassen på Rygge bør ha livets rett, sier han til NRK.

Har senket inngangsprisen

Sissener, som har bygget opp flere meglerhus i Norge, har tidligere gått inn med 50.000 kroner i prosjektet.

Nå lover han å øke innsatsen med 300.000 kroner, dersom selskapet når målet om fem millioner kroner innen tidsfristen i natt.

– Foreløpig vil jeg kalle det for høyrisikosport. Fremdeles må en avtale med banken, avtale med Avinor og avtale med Forsvaret på plass. Men gitt at disse brikkene faller på plass, så kan dette bli en hyggelig investering, sier Sissener.

Til nå har inngangsbilletten for å tegne seg som aksjonær vært på 50.000 kroner, men de siste dagene har den blitt senket til 5000 for å få med flere småaksjonærer.

Aksjemegler Jan Petter Sissener har tro på prosjektet til Rygge Airport. Derfor ønsker han å gå inn med mer penger. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Vil ikke kommentere

Sissener mener de små beløpene gjør at prosjektet ikke er interessant nok for de virkelig store investorene, før de nevnte avtalene er på plass.

– Beløpene er for små. For dem som har de virkelig store pengene, er en investering på noen hundre tusen kroner, i forhold til den tiden dette tar og risikoen som ligger bak, helt uinteressant. Dette er en investering vi i dag gjør med hjertet. Så håper jeg at man om tre-fire måneder kan komme med en helt fornuftig plan og ha avtaler på plass. Da tror jeg de store pengene vil bevege seg, sier Sissener.

Styreleder Ole Kristian Sivertsen i Rygge Airport sier fredag formiddag til NRK at de ikke har anledning til å kommentere noe i dag.

Tidligere denne uken ville heller ikke daglig leder Knut R. Johannessen si noe om hvordan de lå an med tanke på innsamlingen av penger.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på hvor vi står akkurat nå, sa han.