Investerer millioner i hestesenter

Rådmannen i Moss går inn for at eiendomsselskapet i kommune pusser opp Mossemarka hestesenter for 10 millioner kroner.

Da Moss Rideklubb gikk konkurs i fjor overtok kommunen over anlegget, fordi de hadde garantert for banklån og spillemidler. Rådmannen anbefaler nå at anlegget blir leid ut.