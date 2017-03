Nettverksbrudd i Askim

Flere mistet nett og fasttelefon da en fiberkabel ble gravd over og ødelagt i Askim i går. Kommunen opplyser at flere at deres enheter er berørte og nå ikke har internettilgang. I tillegg er flere fasttelefoner nede. Mest kritisk er nettverksbruddet for hjemmesykepleien som er svært avhengig av telefon og internettilgang. Feilen skal utbedres i løpet av dagen, skriver Smaalenenes avis.