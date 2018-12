Halden fengsel er et høysikkerhetsfengsel på grensa til Sverige. Like før jul i fjor skjedde det to svært alvorlige voldshendelser der fire innsatte var involvert.

– Det kan være spenninger mellom de innsatte, men det er stort sett av verbal art. Det er ikke ofte det blir fysiske konfrontasjoner som dette, sier assisterende fengselsleder Jan Strømnes i Halden fengsel.

Angrep med barberblad

Den første episoden skjedde 17. desember i forbindelse med utlevering av mat. En av de innsatte sto ved middagstralla utenfor cella da en annen innsatt, en 30 år gammel mann, kom gående mot ham.

Idet 30-åringen passerte, tok han opp et barberblad og dro det over den høyre overarmen på mannen som sto ved middagstralla.

Den fornærmede mannen fikk et åtte centimeter langt kutt som var så dypt at det måtte sys.

Helte kokende vann over medfange

Dagen etter, mandag 18. desember, skal en innsatt ha slått til en annen innsatt i hodet med knyttet hånd, før han kastet kokende vann i ansiktet og på overkroppen til den andre innsatte.

Den fornærmede ble påført brannsår som måtte opereres ved brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus. Han var innlagt på sykehuset i over tre uker etter hendelsen.

– For Halden fengsel var det en svært alvorlig hendelse. Det er helt klart den mest alvorlige hendelsen vi har hatt i alle våre år i Halden, sier Strømnes.

Også neste uke må en mann møte i Halden tingrett. Han står tiltalt for å ha slått en medfange bevisstløs, etter først å ha truet med å skjære over strupen på den medinnsatte.

Episoden skjedde inne i Halden fengsel i sommer.

Halden fengsel er et av Europas mest moderne fengsler og de innsatte nyter stor frihet innenfor murene. Foto: Ola Haram / NRK

Dømt, men slipper straff

Strømnes sier slike episoder blir tatt opp og diskutert både med de innsatte og ansatte i Halden fengsel i etterkant.

Til tross for tre alvorlige voldshendelser på et halvt år, nyter de fleste innsatte i fengselet stor frihet innenfor murene.

– Innsatte har tilgang til mye av det samme som du og jeg har i hverdagen. En del større kniver er sikret, men alt av vanlig bestikk er tilgjengelig på boavdelingene. Men vi gjør fortløpende risikovurderinger, sier Strømnes.

30-åringen som sto bak barberblad-angrepet soner en fire år lang forvaringsstraff for blant annet grov kroppsskade ved bruk av øks.

Han er i Halden tingrett også dømt for angrepet i fengselet, samt en rekke trusler mot de ansatte, men han fikk ikke en ytterligere forlengelse av forvaringsstraffen.

Saken mot mannen som helte kokende vann over en innsatt, skal opp for Halden tingrett i februar neste år.