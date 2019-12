Natt til 23. mai 2015 døde en mann i 50-årene på sofaen hjemme i Halden. Politiet og rettsmedisinerne konkluderte med at han hadde tatt en stor dose beroligende medisiner og deretter satt en sprøyte med heroin.

I virkeligheten var det kona i 40-årene som hadde blandet beroligende medisiner i drinken hans, og deretter gitt ham sprøyta etter at han hadde sovnet.

Advokat John Arild Aasen sier at kvinnen anker dommen. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Dette ble imidlertid ikke kjent for politiet før kvinnen selv oppsøkte dem og fortalte det. Det skjedde første gang høsten 2017, og deretter på nytt i januar 2018 fordi hun ikke ble trodd av politiet den første gangen.

Nå er kvinnen dømt til 16 års fengsel for overlagt drap. Hun må også betale 400.000 kroner i oppreisning til de etterlatte.

– Vi mener dommen er feil og anker på stedet, sier kvinnens forsvarer John Arild Aasen i en kort kommentar til NRK.

Mente hun handlet i nødverge

Da saken gikk i Halden tingrett i november, forklarte hun i detalj hva hun hadde gjort denne fredagskvelden for fire og et halvt år siden.

Samtidig mente kvinnen at hun handlet i nødverge, ettersom hun mente ektemannen var så kontrollerende at hun ikke så noen annen utvei.

– De to siste årene gikk jeg med nesten konstant frykt og måtte tilpasse meg etter hans ønsker og behov hver eneste dag. Jeg var så dårlig i perioder at kroppen var i alarmberedskap, forklarte hun.

Aktor Monica Krag Pettersen stilte imidlertid flere spørsmål ved dette. Blant annet kom det frem at kvinnen sommeren 2014 – nesten et år før drapet – stakk av fra hytta de to befant seg på og oppsøkte et krisesenter i nærheten. Få dager senere dro hun likevel tilbake til mannen.

Senere den samme høsten kastet hun mannen ut fra huset de bodde i, og han ble ilagt besøksforbud. Hun tok ut separasjon, men ombestemte seg og lot mannen få flytte inn igjen.

Aktor mente dette viste at det ikke var umulig å komme seg bort fra mannen. Hun argumenterte i stedet for at kvinnen burde dømmes til 16 års fengsel for overlagt drap.

– Vi har ingen kommentar til dommen utover at vi registrerer at hun er domfelt i samsvar med påtalemyndighetens påstand om straff, sier statsadvokat Pettersen til NRK.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen la ned påstand om 16 års fengsel. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Tingretten: – Ikke nødverge

Kvinnens forsvarer under rettssaken i Halden tingrett, Jannicke Kotai, mente at klienten hennes burde frifinnes.

I sitt sluttinnlegg pekte Kotai på at bevisene i saken først og fremst var kvinnens egens forklaring, som hun mente det var grunn til å stille spørsmål ved.

– Tilståelsen kom etter lang tid, og tiltalte kan ha tilpasset forklaringen etter det hun har visst i etterkant, sa forsvareren i retten.

Tingretten slår imidlertid fast i dommen at det ikke er tvil om at det var tiltalte som tok livet av mannen. De skriver videre at de ikke har funnet at tiltalte var i en nødvergesituasjon, eller at hun har funnet på at det var hun som drepte mannen.

«Retten mener det er utelukket at tiltalte i tidsrommet fra sommeren 2015 til september 2017 skal ha skapt et falskt minne hvor hun tror hun har drept mannen og at hun fortsatt tror hun har gjort det»