Innrømmer svindel av russ for over 300.000 kroner

Den 24 år gamle mannen skal gjennom selskapet Norgesruss AS ha sagt at han solgte billetter til landstreffet i Kongeparken i Stavanger. Problemet var bare at mannen ikke hadde noen billetter. Totalt fikk mannen svindlet til seg 319.000 kroner for billetter han ikke hadde.

Caroline fra Moss forteller at hun kom over mannen i en gruppe på Facebook, der russen hadde meldt seg inn for å kjøpe billetter.

– Det er mange som selger billettene privat på Facebook. Jeg ville kjøpe, så jeg meldte meg inn i en stor russegruppe på Facebook. Det var gjennom denne siden jeg kom i kontakt med han, forteller hun.

Fikk pengene tilbake

Hun fikk beskjed om å kontakte selskapet Norgesruss for å kjøpe billetter. Da selskapet fremstod som trygt valgte hun å betale til kontonummeret hun fikk tilsendt. Men billetten kom aldri.

– Jeg forsøkte å ta kontakt med han, for å få vite hva som skjedde, men jeg fikk aldri noe svar. Når han ikke hadde svart etter tre dager, skjønte jeg at her var det noe galt. Jeg søkte han opp, og kontaktet faren hans. Så fikk jeg til slutt pengene tilbake, forteller hun.

Bostyrer Oddgeir Lydersen fortalte i fjor sommer at han ikke trodde noen hadde fått billettene de hadde kjøpt. Foto: Anne Ognedal / NRK

Selv om hun fikk pengene tilbake, valgte hun å anmelde mannen.

NRK skrev i juni i fjor om mannen, som den gang hadde status som mistenkt. Den gangen uttalte bostyrer Oddgeir Lydersen at han ikke trodde noen av russen hadde fått billettene de hadde bestilt.

Innrømmet svindelforsøk

Mannens far, som også var styreleder i Norgesruss, fortalte at mannen da var i gang med å betale tilbake pengene.

– Han har forsøkt å rydde opp, og jeg har hjulpet til. Han begynte å rydde opp før den første anmeldelsen kom. Det vet jeg, sa faren til NRK i sommer.

Ovenfor politiet skal mannen har erkjent forholdene, og han har også fortalt at han aldri hadde noen hensikt i å utlevere billetter.

Etter opplevelsen kjøper Caroline ikke lenger billetter privat.

– Enten møter jeg opp for å få billett, eller så kjøper jeg fra sider jeg vet er pålitelige, sier hun.