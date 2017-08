Svelget 36 heroin-kapsler

En 38 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og ni måneder etter at han ble tatt med 431 gram heroin på Svinesund i januar. Mannen hadde svelget 36 kapsler med heroin. I Halden tingrett hevdet mannen at han skulle få betalt 54 euro, eller snaut 500 kroner for turen.