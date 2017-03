Innrømmer å ha kjørt vogntog i fylla

– Han erkjenner straffskyld for å ha kjørt alkoholpåvirket, sier operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt.

Sjåføren har forklart at han begynte å drikke under sitt kjøre- og hvileopphold på Svinesund, før han satte seg bak rattet og kjørte inn i Norge. Vogntoget stanset snaut 500 meter etter at han kjørte i grøfta på E6 ved Skjeberg. Det opplyser operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt.

I tillegg til fyllekjøring må mannen trolig gjøre opp for de skadene han gjorde på autovernet. Operasjonsleder Schie sier han kan bli pådømt for kjøringen allerede på mandag.

Mer rattfyll

Polakken var langt fra den eneste som var ruset bak rattet i helga. Politiet har stanset flere bilførere natt til søndag og i morgentimene. I femtiden ble to bilførere i henholdsvis Halden og Fredrikstad sentrum stanset. I Halden manglet føreren førerkort, og ble anmeldt. I Fredrikstad ble bilisten sendt til prøvetaking og førerkortet beslaglagt på grunn av sterk mistanke om rattfyll.

I sjutiden i Moss ble også en bilfører som virket beruset stanset og avkrevd førerkortet.

– Jeg har generelt inntrykk at det er mye promillekjøring for tiden. Selv om vi vet at det jo bestandig har vært en del av det, sier operasjonsleder Schie.

Sinnafyll i byene

Ellers har politiet hat nok å gjøre denne helga, med utagerende og aggressiv oppførsel i flere Østfoldbyer, oftest begått av berusede personer.

I Askim hadde noen venner av en mann i 20-årene utfordret ham til å vise fingeren til politiet, mot å få 50 kroner. Han kan "forvente forelegg på et noe større beløp", slik politiet beskriver det i sin Twitter-logg.

I tretiden pågrep politiet en kvinne i Fredrikstad sentrum etter at hun var voldelig mot en politibetjent. Omtrent samtidig ble en mann satt i arrest, slik at han kan stilles til ansvar for en ordensforstyrrelse i ettertid.

– Det sitter noen i vår arrest som ikke klarte å oppføre seg, sier Martin Schie, to ble brakt inn fra et utested i Sarpsborg etter at de ble nektet adgang. De syns da det var en god ide å angripe dørvakta. Det var det ikke.

Viser heller bort enn å pågripe

I Halden begikk to unge menn den genistreken å starte en slåsskamp rett utenfor politistasjonen. De ble bortvis fra sentrum for resten av natta.

– Vi løser mange slike situasjoner med bortvisninger hvis det er formålstjenlig, forklarer operasjonslederen, det er effektivt og hjemlet i politiloven.

– Hvis det virker som om budskapet vårt går inn, så blir folk heller bortvist enn arrestert.

– Treffer vi dem senere i sentrum, blir de anmeldt og pågrepet.