Innfører totalforbud: – Ingenting som heter «å brenne bare litt»

– Nå har det blitt tørt nedover i marka. Nå er det ikke noe som heter å brenne «bare litt», sier Bjørn Stolt.

Han er brannsjef i Indre Østfold, og tirsdag besluttet han å innføre totalforbud mot bruk av ild i utmark. Nå vil han ikke se verken engangsgriller eller noe annet.

Skogbrannfaren er nemlig enorm i hans område.

Som i fjor sommer

Storbrannen i Sokndal for en uke siden, viste hvor fort skogbrannfare det er mange steder denne våren. Og selv om det har kommet nedbør mange steder siden den gang, også i Indre Østfold, er skogbrannfaren fortsatt stor.

Skogbrannindeksen til Yr beregner skogbrannfaren ut fra nedbør, luftens tørrhetsgrad og luftfuktighet. Utover uken vil den passere 200 i Rakkestad og enkelte andre steder – skyhøyt over 60 som er grensen for «stor skogbrannfare».

Det er på høyde med ekstremtørken fra i fjor sommer.

– På 30 år som brannmann opplevde jeg for første gang at det passerte 200 i fjor. Nå er vi kommet så langt allerede nå i april. Nå trengs det en skikkelig rotbløyte med regn i to-tre-fire dager for at det skal bli bedre sier Stolt.

– Meningsløst

Det er normalt for denne tiden av året at gamle kvist- og løvrester fra i fjor utgjør skogbrannfare. Nå er det imidlertid gått over i en form for tørke som stikker dypere ned i jorda, ifølge Stolt.

– Det er meningsløst å sette fyr og bare brenne litt. Du vet ikke hva som skjer med den gnisten, og det er fare for spredning uansett, sier han.

Trenger rotbløyte

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingrid Bentsen, sier at de overvåker skobrannfaren kontinuerlig, og hun antar at det vil komme farevarsel på Sørlandet mot helgen.

– I Telemark og på Sørlandet så fikk de noe nedbør forrige helg, men ingenting de siste dagene, og det går mot at vi kommer til å sende ut et farevarsel for det området om et par dager, sier hun.

På hele Østlandet er det tørt. Veldig tørt.

– Her kommer det ingen nedbør av betydning så langt frem jeg kan se, bare noen drypp, så her vil skogbrannfaren være stor på ubestemt tid, sier Bentsen.

I områdene fra Salten til Bergen, langs kysten kommer skogbrannfaren til å minke, og det samme gjelder fra Møre og nordover.

– Disse områdene får nedbør som sludd eller snø. Jeg regner med at faren er over i løpet av onsdagen, sier hun videre.

Det vil komme noe nedbør flere steder på sør- og østlandet de neste dagene, men på langt nær nok til at det har noen betydning for skogbrannfaren.

– Nei, da må det komme 20 millimeter eller mer. Ei skikkelig rotbløyte. Og det er det ingenting som tyder på at de vil få de neste dagene, sier Bentsen.

.