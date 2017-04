Nyhaug fra Moss er på jentetur sammen med fem andre venninner. De nærmet seg sentralbanestasjonen da det kom melding over høyttaleranlegget om at politiet har stanset all togtrafikk inn til stasjonen.

Ringer venner og familie

Politiet ble varslet klokken 14.53 om at personer skal ha blitt skadd på Drottninggatan i Stockholm. Vitner melder at de så en lastebil kjøre inn i en menneskemengde i krysset Drottningsgatan og Kungsgatan. Toget til Nyhaug og venninnene stoppet på en bro omtrent tre minutter unna sentralbanestasjonen.

Stemningen ombord på toget var helt spesiell, fortalte Nyhaug da hun satt på toget.

– Den er ikke så god. Folk sitter og gråter litt. Noen har litt panikk og ringer venner. Det er en del svensker som sitter og snakker med folk som er der, og de forteller at det er kaos. Det er dårlig nett her så vi får ikke sjekket så mye, sier Nyhaug som jobber i Moss Avis.

All togtrafikk er stanset. Foto: Eva Nyhaug

Toget ti minutter forsinket

Tre personer er bekreftet omkommet etter hendelsen. Den svenske statsministeren, Stefan Løfven sier at angrepet i Stockholm tyder på et terrorangrep.

Nyhaug sier de fikk god informasjon over høyttaleranlegget.

– Vi fikk informasjon tre ganger. Så jeg synes informasjonen var god.

Hva tenker du om situasjonen nå, når du plutselig var tre minutter unna?

– Det er litt guffent, for toget var ti minutter forsinket. Vi har hotell rett i nærheten. Vi har snakket om det. Så det er ikke noe all right. Samtidig som jeg tenker at det er litt sånn virkeligheten og hverdagen har blitt. Man må bare tenke at sånn kan skje, også her.

Jentegjengen skal i utgangspunktet være i Stockholm frem til søndag, men Nyhaug sier at de må se an situasjonen.

– Det er litt tidlig å si hva vi gjør, kanskje vi drar hjem. Vi får ta et lite dameråd. Nå sitter alle og ringer hjem til familiene sine, sier hun.

Etter omtrent en time rygget toget tilbake til Söder. Ingen får ta seg inn til sentrum opplyser Nyhaug på SMS. Jentegjengen sitter nå på en kafé og ser på nyhetene.

Få siste nytt fra hendelsen her: