Frykter svekket beredskap

Ordførerne i Aremark, Halden, Rømskog, Marker og Rakkestad er bekymret for beredskapen ved grensene med den nye politireformen, skriver Rakkestad Avis. Ordførerne frykter det vil ta for lang tid for politiet å rykke ut fra Ski til Ørje når tollerne trenger hjelp.