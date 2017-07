Smuglet småkaker

Et parti på 2,2 tonn brownies ble beslaglagt av tollerne på Svinesund sent i går kveld. Et vogntog kjørte på rød sone, men lot være å stanse. Bilen ble stanset på E6 litt lenger nord og brakt tilbake til tollstasjonen. Sjåføren, en mann fra Romania, er anmeldt for manglende varedeklarasjon, og bakervarene er beslaglagt.