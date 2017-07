Innbrudd i bolig

Sent lørdag kveld fikk politiet inn melding om grovt tyveri fra bolig i Gjardars vei på Rolvsøy i Fredrikstad, skriver politiet på Twitter. Et vindu er brutt opp. Politiet skriver at det er uvisst hva som er stjålet. Beboer er bortreist. Politiet har hatt åstedsundersøkelse.