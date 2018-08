Ingen utsikter til at ildforbudet kan oppheves

– Det er litt usikkert på hvor nedbøren vil komme. Det kommer et nedbørsområde fra sør, men hvor det vil komme og hvor mye er usikkert. I Oslo ligger det an til å komme under 10 millimeter, så det er ikke snakk om mye regn, forteller Jan Inge Hansen, meteorologikonsulent ved Meteorologisk institutt.

Det virker altså som om skogbrannfaren vil holdes på det samme høye nivået. Søndag lyser YRs skogbrannvarsel ildrødt flere steder i landet.

Mandag og tirsdag er skogbrannfaren meget stor i Østfold, deler av Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Sjekk skogbrannvarselet for der du bor her.

Spesielt i Østfold er skogbrannfaren høy. Foto: SKJERMDUMP/YR.NO

Regn i vest

Vestlandet har størst sjans for å få regn på onsdag og torsdag, forteller Hansen.

– I tillegg ser det nå ut til at de vestlige områdene østafjells får regn. Men lavtrykk som kommer sørfra kan være vanskelig å plassere. Så det kan være det kommer lenger øst.

Når det gjelder temperaturene ser det ut til at ekstremvarmen er over. Allikevel vil det på dager med sol komme opp i temperaturer mellom 20 og 25 grader.

– Så vi kan ikke si at det er høst helt enda, sier meteorologikonsulenten.

Det var for noen dager siden varslet mye regn i midtuka, men disse prognosene er nå forandret. Hansen forteller at prognosene er svært usikre.

Fortsatt ustabilt i nord

I nord vil det ustabile været fortsette.

– Det vil være kjølig vær som det har vært i det siste. I tillegg ser det ut til at det kan komme enda mer nedbør utover neste uke. Temperaturene vil ligge på rundt 15 grader.

I Sør-Norge vil mandag og tirsdag by på mer pent vær.

– Det kan komme litt nedbør på Sørlandet mandag, men det er veldig lite. I resten av Sør-Norge blir det opphold og perioder med sol.