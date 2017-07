Ingen stoppet for å hjelpe etter påkjørsel på E6

Det var på E6 ved Solbergtårnet i Sarpsborg at Tiril Diseth ble påkjørt bakfra for to uker siden.

– Det kom en bil som kjørte forbi alle i både høyre og venstre felt i veldig høy hastighet. Han mistet etter hvert kontrollen og endte opp med å kjøre rett inn i meg. Så fort han fikk kontroll over bilen igjen, så stakk han av, sier Diseth.

Hun forteller at det var mange andre bilister som var vitne til påkjørselen, men alle kjørte rett forbi.

«Ikke en eneste bil stoppet for å sikre ulykkesstedet. Ikke en eneste stoppet for å ringe politiet. Ikke en eneste stoppet for å sjekke om jeg overhodet var bevisst, der jeg satt alene, i en totalvraket bil. Er det blitt så viktig å komme frem til sommerhuset tre minutter tidligere, at man ikke kan stoppe for å hjelpe noen som trenger det?», skriver hun i et følelsesladd innlegg på Facebook.

Måtte selv ringe etter hjelp

Bilen til Tiril fikk store skader i sammenstøtet på E6 i Sarpsborg. Foto: Politiet

Tiril måtte dermed ringe nødetatene for å få hjelp på egen hånd.

– Man er jo pliktig til å stoppe. Bilen min stod fullstendig totalvraket i veikanten, men ingen stoppet for å hjelpe. De kjørte bare sakte forbi og nærmest hang ut av bilvinduet for å se, sier hun.

Hun fikk ingen store fysiske skader.

– Det gikk veldig bra tatt i betraktning at hastigheten var så høy. Bilen er totalvrak, men jeg slapp fra det hele med litt vondt i kroppen.

Straffbart

Vegtrafikkloven er klar på at man som trafikant er pliktig å stanse og hjelpe til etter en ulykke.

«Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til», står det.

– Plikter ved trafikkuhell er ganske strenge. Man trenger ikke å ha vært involvert i selve ulykken, dette gjelder også de som er i nærheten eller kommer til stedet, sier Kai Voldengen som er fungerende distriktsleder i UP i Innlandet og Øst politidistrikt.

Kai Voldengen sier reglene for å hjelpe ved trafikkuhell er klare. Foto: Anne Næsheim / NRK

Kan det være straffbart å ikke hjelpe til?

– Hvis det er en ulykke med store materielle skader, personskader, eller åpenbart at det har skjedd en kollisjon eller utforkjøring, så skal man stoppe. Nå er det politijurister og retten som bestemmer straffenivået, men det er alt fra bøter til ubetinget fengsel, sier Voldengen.

Distriktslederen understreker at han tror nordmenn stort sett er flinke til å vise omsorg og ta vare på hverandre i trafikken.

Fratatt førerkortet

Politiet fikk etter en liten time kontroll på føreren som stakk av fra ulykken med Diseth på E6.

– Han ble fratatt førerkortet i seks måneder og politiet har opprettet straffesak, forteller Silje Westad, fungerende krimsjef i Sarpsborg.