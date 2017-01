Eliteseriespiller til FFK

Edvard Skagestad (28) skal være enige om en overgang til Fredrikstad Fotballklubb. Det skriver Fredriksstad Blad. Skagestad er fra Ås, og spilte for Follo fra 2006-2010. Deretter for Aalesund frem til 2014. Så gikk turen til Sverige og IFK Norrköping for så å vende snuten tilbake til Aalesund hvor han har vært den siste tiden. Totalt har han 116 kamper for Aalesund i eliteserien.