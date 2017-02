Produsentene Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen har vunnet Grammy to ganger tidligere – i 2009 og 2011.

I år var de nominert i kategorien «Beste sang skrevet for visuell media» for sangen Try Everything, fremført av Shakira i filmen Zootopia.

Tor Erik Hermansen hadde med seg familien på årets Grammy-utdeling i Los Angeles. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Men det var Justin Timberlake, Shellback og svenske Max Martin som stakk av med prisen for sangen Can't stop the Feeling fra filmen Trolls.

– Det ble ikke noe i år, men Can't stop the feeling er en bra vinnerlåt. Det er morsomt å være til stede med familien. Vi gleder oss til en bra kveld, spesielt Prince-tribute, sier Hermansen til NRK.

Prisen ble delt ut under delen som ikke blir sendt på amerikansk TV. Hoveddelen går av stabelen i 2-tiden natt til mandag norsk tid.

Norske nominasjoner

Nordmenn var aktuelle for pris i hele ni kategorier i søndagens Grammy-utdeling og flere av dem ble delt ut under den første delen. Så langt har alle blitt nødt til å dra tomhendte hjem.

Cashmere Cat og produsentkompisen Benny Blanco på den røde løperen i Los Angeles søndag kveld. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Magnus August Høiberg, kjent som Cashmere Cat, var nominert i kategorien «Beste R&B sang» med Tory Lanez-låta Luv. Men prisen gikk til Lake By the Ocean av Maxwell.

– Jeg tror jeg melder pass, men ha en fin kveld videre, var alt Høiberg ønsket å si da NRK spurte om en kommentar utenfor Staples Center.

Øyvind Gimse var nominert for albumet Reflections i klassen «Beste kammermusikk» sammen med Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene, men den prisen gikk til Steve Reich.

Reflections var også nominert i klassen «Best sammenskrudd album, klassisk» og «Beste surround album» – da med lydtekniker Morten Lindberg som den nominerte.

Lindberg var også nominert med albumet Maja S.K. Ratkje: And Sing ... i sistnevnte klasse, men prisen gikk til Alexander Lipay & Dmitriy Lipay.

Flere muligheter

Kordirigent Elisabeth Holte, som var nominert for beste koropptreden med Himmelrand, måtte nøye seg med en nominasjon.

I samme klasse var også Håkon Matti Skrede, Bergen Domkor, Bergen filharmoniske Kor, Collegium Musicums kor og Edv. Grieg kor, Bergen filharmoniske orkester ledet av Ed Gardner nominert - men prisen gikk til Penderecky med Warzavafilharmonien.

Det er likevel ikke helt kjørt for norske Grammy-priser i år. Både Andreas Schuller (Album of the year), Fred Ball (Best urban contemporary album) og Cashmere Cat (Best rap album) har fremdeles muligheten til å stikke av med pris.