Ingen godssatsing på østre linje

Jernbanedirektoratet håper på et løft for å få mer gods over fra vei til jernbane, men det blir ikke på østre linje i første omgang. Bane Nor har tidligere signalisert at de vurdere å utbedre østre linje før nytt dobbeltspor skal bygges på vestre linje. Men østre linje er ikke nevnt i godspakken Nasjonal transportplan, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland.

Heller ikke i Nasjonal transportplan er

Horrisland, sier de i stedet forventer mer godstrafikk på vestre linje når dobbeltsporet er på plass.