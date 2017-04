Indrekommuner har solgt tapssluk

Askim, Spydeberg og Skiptvet kommuner har nå solgt sine andeler i et sykehjem i Spania. Det skriver Smaalenenes Avis. Sykehjemmet har vært et tapssluk for kommunene, og ble lagt ned i 2015. Etter å ha ligget ute til slags i to år er nå anlegget solgt, skriver avisa.