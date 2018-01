Incest-tiltalt mor skylder på død pedofil

Ifølge tiltalen skal kvinnen i 50-årene i løpet av sommeren 2005 ved flere anledninger ha begått overgrepene mot sine to mindreårige sønner.

Ifølge kvinnens advokat Martin Hay, skjedde overgrepene mot hennes vilje. Hun hevder at en pedofil mann hun var sammen med, instruerte henne.

– Både fornærmede og tiltalte har i avhørt forklart seg om en person som har kommet med instruksjoner til moren om å få barna til å gjennomføre de seksuelle handlingene. Dette hadde aldri skjedd hvis hun ikke ble utnyttet, forteller han.

– Ble presset til å gjøre ting hun ikke syns var riktig

Den pedofile mannen skal ha dødd av sykdom før saken kom opp.

Kvinnens advokat, Martin Hay, forteller at kvinnen mener det er riktig at sønnene anmeldte henne og at hun ikke ønsker de skal lide for det som har skjedd. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Pedofile velger seg ut svake personer som lar seg manipulere. Hun ble presset til å gjøre ting hun ikke syns var riktig, sier Hay.

Sønnene valgte å anmeldte forholdene etter at en av guttene i 2014 skal ha fortalt fosterfamilien om hva som skjedde sommeren 2005. Kvinnen innrømmet forholdene i januar 2015 og er nå tiltalt etter straffelovens paragrafer 195 og 197.

– Det er ikke uvanlig at det går så lang tid fra noe skjer og til anmeldelse. En av guttene fortalte om overgrepene i fosterhjemmet han bodde i, og saken ble da meldt til barnevernet, forteller statsadvokat Aina Mee Ertzeid.

– Dette er jo en alvorlig sak, siden de var så unge og at overgrepene var begått av moren.

– Har vært en kjempebelastning for henne

Når saken i dag kommer for retten, har det gått tre år siden kvinnen innrømmet forholdene. Advokat Hay forteller at denne tiden har vært belastende for moren.

– At saken har tatt så lang tid har vært en kjempebelastning for henne. Hun har vært usikker på hva som skjer og ikke hatt noe særlig kontakt med sønnene.

Han forteller at moren syns det er riktig at barna har anmeldt henne, og at hun ikke ønsker at barna skal lide etter det som har skjedd.

– En del av hennes psykiske plager er å vite at dette har skjedd. Det har vært en veldig tung og vanskelig del av livet.

Det er satt av to dager til rettssaken.