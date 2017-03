Ikke møtegodtgjørelse for Hals

Ordfører i Askim Thor Hals skal ikke få ekstra møtegodtgjørelse for møtene han har gått på i forbindelse med opprettelsen av en storkommune med Hobøl. Det ble mange reaksjoner på det opprinnelige forslaget om at han skulle få 3000 kroner per møte. Det ble vedtatt av et enstemmig bystyre.