Ikke ekstraordinært bystyremøte

Det blir ikke noe ekstraordinært bystyremøte om dobbeltspor i Sarpsborg. Det sa ordfører Sindre Martinsen-Evje (A) på formiddagens felles pressekonferanse for ordførerne i InterCity-området. Presset på Sarpsborg har vært stort etter at et flertall i desember valgte å utsette behandlingen av InterCity-traseen og planene for ny bru i Sarpsborg.