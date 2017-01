Ikke bekymret for politiet

Ordfører Thor Edquist i Halden er ikke bekymret for politibemanningen i byen. Tirsdag meldte NRK at tillitsvalgte i politiet frykter at Halden kan bli stående uten politibemanning deler av uka som følge av politireformen. – Jeg har tro på det politimesteren har forespeilet og at vi får mer forebyggende ressurser i Halden, sier ordføreren.