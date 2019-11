Ida (12) visste ikke at hun var diabetiker – ble syreforgiftet

Syreforgiftning (ketoacidose) er en livstruende tilstand som krever rask behandling.

Man kan bli syreforgiftet når kroppen mangler insulin. Da stiger blodsukkeret, samtidig som kroppen ikke klarer å gjøre nytte av energien i sukkeret. Kroppen begynner derfor å forbrenne fett for å skaffe seg energikalorier, som igjen fører til at sure stoffer (syre og ketoner) hoper seg opp i kroppen.

Dette er symptomene du bør være obs på:

Høyt blodsukker (NB! behøver faktisk ikke å være kjempehøyt, ketoacidose kan oppstå allerede ved blodsukker på rundt 16 hvis det er langvarig insulinmangel)

Acetonlukt av pusten (ligner på lukten av neglelakkfjerner)

Tørste

Økt urinmengde/hyppig vannlating

Svimmelhet

Tretthet

Kvalme

Sykdomsfølelse i kroppen, som for eksempel ved influensa

Oppkast, magesmerter og diare.

OBS! Vær spesielt oppmerksom på at symptomene lett kan forveksles med influensa eller omgangssyke! Det er derfor meget viktig å utelukke ketoacidose før man slår seg til ro med at det faktisk «bare» er influensa/omgangssyke.

