Byggestart på riksvei 111

Nå starter byggingen av et nytt kollektivfelt langs riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen, melder Østfold fylkeskommune. Kollektivfeltet skal sørge for bedre framkommelighet for bussene, og med det mer forutsigbar reisetid. Tiltaket er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal stå ferdig våren 2017.