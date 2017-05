I morgen tar elitesyklistene over veiene igjen

I to dager skal Tour of Norway sette sitt preg på Østfold igjen. Spesielt lørdag, med en løype som strekker seg gjennom indre Østfold ned til nedre GLomma-regionen, vil østfoldingene få muligheter til å heie på sine favoritter – og finne midlertidig stengte veier.

Arrangøren har lagt ut en liste over veiene som sperres under løpsavviklingen, lørdag her og søndag her .

Etappetider Tour of Norway lørdag 20. mai Lillestrøm (start) 1310 Båstad ca. 1410 Skjønhaug ca. 1420 Mysen ca. 1440 Momarken ca. 1445 Askim ca. 1455 Meieribyen ca. 1515 Svinndal ca. 1535 Karlshus ca. 1600 Saltnes ca. 1610 Vikane ca. 1630 Fredrikstad ca. 1650 Sarpsborg (første passering) ca. 1725 Sarpsborg (målgang) ca. 1805

Sarpingene har møtt entusiastisk opp på innspurtene under Tour of Norway tidligere. Her fra oppløpet i 2015. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Første Tour of Norway ble arrangert i 2011, med en etappe fra Sarpsborg til Halden. Løpet har hatt etapper i og gjennom Østfold i alle år unntatt 2012 og 2016.

En opptatt pressesjef Morten Olsen sier på telefon til NRK Østfold fra dagens målområde i Lillehammer at han regner med et like prikkfritt arrangement som før.

– Jeg ser ikke noen grunn til noe annet, sier Olsen.