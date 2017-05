I denne ambulansen kan de behandle hjerneslag

De som får hjerneslag er svært avhengige av å få hjelp raskt. Det har de ikke hatt store muligheter til, mener Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Men i Østfold har en ambulanse med en CT-skanner bygd inn kjørt rundt på veiene i en god stund. Først som et prøveprosjekt, nå som et offisielt utrykningskjøretøy.

TAR LIVREDDENDE BILDER: Slik er CT-skanneren plassert i ambulanse. Bildene som tas av slagpasienter kan sørge for riktig medisinering langt raskere enn tidligere. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Det er en stor gruppe pasienter som, slik vi ser det, i dag ikke har et godt nok tilbud, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Grunnen er at de kommer for sent til behandling. De kommer så sent til behandling at behandlingen virker dårlig.

Først i verden

Prosjektet er et samarbeid mellom Luftambulansen og Sykehuset Østfold. Prøvene har vist at anestesileger klarer å tolke bildene CT-skanneren tar av pasientene, og å gi dem rask og riktig behandling.

En hjelpetjeneste som er unik både i Norge og i verden.

Generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Det som er helt nytt i dag, er at vi starter med å gi blodfortynnende medisin til de pasientene som har fått hjerneslag etter blodpropp, sier anestesilege Eirik Franer ved Sykehuset Østfold.

Helt i tråd med det Luftambulansen håpet var mulig.

– Vi ønsker å kunne etablere behandlingen når den virkelig har effekt – og det er så fort som mulig. Hjemme hos pasienten, utenfor sykehuset, sier Lossius.