Fengslet for smugling

En nederlandsk trailersjåfør er dømt til fengsel i seks år, etter at det ble funnet 212 kilo hasj skjult i vogntoget mannen kjørte over grensen i oktober 2015. Mannen erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe for tingretten i Halden i forrige uke. Retten har bestemt at vogntoget mannen kjørte skal beslaglegges og at sjåføren nektes å kjøre i Norge for all framtid.