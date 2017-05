Steine sto på Sellebakk sammen med flere andre og ventet på at rutebussen Glommaringen skulle komme og ta dem videre til Fredrikstad sentrum.

Ønsket å vinke til sønnen

Problemet var at klokken tikket og gikk uten at det kom noen buss.

Monica Steine ble så glad for at noen ville kjøre henne til sentrum at hun la ut et innlegg som nå er likt over to tusen ganger. Foto: Privat

– Noen sa de hadde ventet i over en time. Jeg begynte å bli veldig bekymret. Jeg hadde så lyst å se sønnen min som skulle gå i barnetoget for siste gang, forklarer Steine.

Barnetoget startet ti på halv ett. På omtrent samme tidspunkt stoppet det plutselig en turbuss. Bak rattet satt Gani Osmani som ba dem hoppe inn.

– Det var en innmari hyggelig og uselvisk ting å gjøre. Sjåføren var ikke på jobb, men valgte å bruke av fritiden sin for at vi skulle komme oss til sentrum. Han tok heller ikke betalt for jobben, forklarer hun.

La ut bilde av sjåføren

Steine tok et bilde av sjåføren og delte det på Facebook. Der skriver hun hvor takknemlig hun er og at sjåføren spredte «glede og solskinn». Over 2200 har likt innlegget, og i skrivende stund har 650 delt det.

Gani Osmani oppdaget innlegget på Facebook og kontaktet Steine. Han sier at han ble svært glad.

– Det betyr veldig mye å få så mange hyggelige kommentarer og tilbakemeldinger, sier han.

Dette innlegget skrev Monica Steine på sin Facebook-profil fordi hun ble så glad for gjerningen. Foto: Screenshot / Facebook

Ba folk skynde seg inn

Osmani eier bussen selv og har eget selskap. Han sto opp grytidlig for å kjøre til Asker hvor han skulle kjøre skoleelever. Men da han var tilbake i Fredrikstad la han merke til at mange sto på busstoppene og ventet.

– På veien så jeg også Glommaringen og så hvor smekkfull den var. Så jeg tenkte det var lurt å få unna litt. Jeg åpnet døra og ba folk skynde seg og hoppe inn. De så først litt rart på meg, men jeg sa jeg skulle få dem til sentrum og da ble de svært glade, sier han.

Osmani stoppet på alle busstoppene og tok imot så mange han hadde plass til. Han tok like gjerne en runde nummer to da han så at det fortsatt sto folk og ventet.

– Det er 17. mai bare én gang i året. Da er det viktig at folk får komme seg frem og ikke trenger å stå i lang tid for å vente på bussen, sier han.

Trafikkaos

Trafikksjef Lars Erik Haug i Østfold kollektivtrafikk, som har ansvaret for Glommaringen, sier til NRK at det ble annonsert på forhånd at det kunne bli forsinkelser og mulige innstillinger på 17. mai. Men i år var det ekstra spesielt.

– Flere veier enn vi hadde fått beskjed om var sperret. Det førte til forsinkelser. Bussen som gikk i tidsrommet det er snakk om ble forsinket på vei til Sarpsborg, og ble ytterligere forsinket tilbake, sier han.

Haug sier det var flott av Osmani å kjøre folk.

– Flott at han kom folk til unnsetning. Vi får bare beklage at vi ikke kunne hente folk, men det skjedde ting i trafikken som vi ikke kunne rå over, sier han.