Hvor lenge er det greit å vente på operasjon?

Det stortingsrpresentant Ulf Leirstein (FrP) som har sendt skriftlig spørsmål til Helseministeren. Leirstein forteller at han har fått flere henvendelser fra folk som har opplevd å måtte vente i mange dager for å få en operasjon knyttet til en bruddskade.

Hvor mange dager synes helseministeren det er greit at pasienter må gå og vente på å få behandling for bruddskader? Ulf Leirstein

Helseministeren har en uke på å svare

Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager.

Leirstein mener ventingen etter benbrudd ikke kan være medisinsk begrunnet.

– De som har kontaktet meg har ikke fått det som begrunnelse. De har fått beskjed om at det ikke er kapasitet.

– Men stemmer det ikke at pasienter må vente til hevelser går ned før de kan opereres?

– Ved noen bruddskader er det naturlig at man må vente noen dager for at hevelsen skal ned, eller at det kan være at man går på noen medisiner som skal ut av systemet før operasjon. Så medisinsk begrunnelse kan være et argument. Men her er det snakk om at folk blir bedt om å gå å vente, fordi det er ikke kapasitet.

Sykehuset: Faglig forsvarlig venting

Ved Sykehuset Østfold tegner de et annet bilde enn Leirstein. I et skriftlig svar til NRK Østfold skriver de:

Ingen øyeblikkelig-hjelp pasienter i Sykehuset Østfold HF har de seneste månedene ventet lenger enn det som er faglig forsvarlig for godt resultat.

Vi er bra ajoure med øyeblikkelig-hjelpsoperasjonene og har nå klart å operere fortløpende de store skadene/bruddene og alle barn som kommer inn. De mindre bruddene blir sendt hjem i påvente av å opereres på dagtid i Moss eller Kalnes til fastsatt dato. Da slipper de å faste i flere dager pga. annen ortopedi som må prioriteres.

Utsatte hver fjerde «øyeblikkelig hjelp»-operasjon

Ligger så lenge at grodde brudd må brekkes opp

Leirsten: Uverdig venting

Leistein mener ventingen er forferdelig for den som blir sent hjem med smerter.

– Jeg tror de fleste skjønner at det er fryktelig vondt.

– Og man blir altså sent hjem. De fleste vil da ikke kunne fungere i en jobb heller. Og hvis man da må vente i 10 dager på operasjon så er man da satt ut i 10 dager og går og venter i 10 dager. Det synes jeg er ganske uverdig. Så jeg forventer at man får ryddet opp i dette her og at man kan få denne operasjonen raskest mulig.