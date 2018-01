Jeløy eller Jæløya – hva mener du?

Jordkabel skal spare natur

Hafslund Nett søker om å legge jordkabel i stedet for luftledning fra Ørje til vindmøllene som skal bygges 5 km unna. Marker kommune og fylkesmannen er urolig for at luftledning kan virke negativt på fuglelivet i Gjølsjøen naturreservat og Brutjernene.