Pettersen fyller 29 år på nyttårsaften, men istedenfor bursdagsgaver til seg selv, ønsket han at vennene skal donere penger til Kreftforeningen.

Målet var å samle inn 87.000 koner, 3000 per år han har levd, før 2017 blir til 2018.

– Jeg er ikke den første som gjør dette. Selv ble jeg inspirert av en kompis som samlet inn 15.000 kroner i oktober. Men jeg tenkte at det bare fikk briste eller bære, så da gikk jeg for 87.000 kroner, sier han.

Allerede med noen timer igjen av innsamlingen hadde Pettersen samlet inn over 100.000 kroner. Foto: Skjermdump/Facebook

Men innsamlingen har gått over all forventning. På halvannen uke har vennene bidratt med over 110.000 kroner. 29-åringen forteller imidlertid at det var en litt trå start fordi flere var skeptiske.

Donasjonene ble nemlig gitt via Facebook.

– Mange lurte på om dette var ekte eller om pengene kom til å gå rett i lomma på Facebook. Men da Kreftforeningen bekreftet at dette var en trygg løsning, så begynte donasjonene å rulle inn, forteller han.

Kreftforeningen: – Rørende

På Facebook-sidene til Kreftforeningen, er det også flere andre som har opprettet innsamlinger i forbindelse med bursdagene sine.

Pressesjef Andreas Bjørnstad i Kreftforeningen har ikke fullstendig oversikt over antall givere eller innsamlede penger. Men et raskt overslag NRK har gjort fra Facebook-sidene viser at rundt 600 nordmenn har bidratt med snaut to millioner kroner totalt.

Foreningen er glade for hver eneste kroner de får inn.

Pressesjef Andreas Bjørnstad i Kreftforeningen takker alle som bruker bursdagen til å samle inn penger. Foto: Agnete Brun

– Kreft angår oss alle, og vi opplever et enormt engasjement for saken. Det er rørende å se de initiativ enkeltmennesker tar og gir av seg selv og sin tid. Kreftforeningens arbeid er basert på innsamlede midler og gaver, og uten innsatsen fra enkeltpersoner som Emil og alle andre som bidrar, kunne vi ikke støttet viktig kreftforskning eller gitt et tilbud til kreftrammede i hele landet, sier Bjørnstad.

Pressesjefen sier at Kreftforeningen er imponerte over Pettersens initiativ og engasjement, og at de er glade og ydmyke for tilliten.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til Emil og alle de som bidrar til å bekjempe kreft, og som gjør livet lettere for pasienter og pårørende som står i en vanskelig situasjon.

Flere hundre nordmenn har opprettet innsamlingsaksjoner på Facebook-sidene til Kreftforeningen. Foto: Skjermdump/Facebook

Meldinger fra pårørende

Selv kjenner Pettersen flere personer som har overlevd eller mistet livet til kreft.

– Kreft rammer alle. De fleste kjenner eller vet om noen som har vært rammet. Det har vært en helt utrolig respons, mye mer enn jeg hadde trodd. Jeg trodde aldri jeg skulle komme i nærheten av 87.000 kroner, sier han.

Flere personer har sendt meldinger til Pettersen og takket for at han samler inn penger. Foto: Privat

29-åringen får også meldinger fra personer som takker ham for at han bruker bursdagen til å samle inn penger.

– Jeg er ikke en lettrørt kar. Men torsdag kom det et bidrag fra en kar som er et par år yngre enn meg. Han skrev at hele familien hadde snakket om dette på julaften, og at det betydde så mye for ham. Moren hans har kreft og bidro med et ganske stort beløp. Da kom det en klump i halsen.