Hunder og politihelikopter leter etter savnet gutt (2)

– Han gikk ut for å leke i 14-tiden, men forsvant. Nå søker vi med flere politipatruljer og helikopter. Hunder er også på vei. Vi søker i nærområdet, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i politiet.

De fikk melding klokken 14.35. Da var det omkring en halvtime siden han var blitt sett.

På Twitter skriver politiet at gutten er to og et halvt år gammel og rundt 115 centimeter høy og har sort hår. Han var kledd i grå genser og røde bukser.

Boligen han forsvant fra ligger i et boligområde i Tomter i Østfold. Ifølge politiet er det ingen elver eller vann i umiddelbar nærhet.

– Vi har foreløpig ikke tilkalt bistand fra andre instanser som Røde Kors, men søker i nærområdene, sier Aas.