Hunden Bie stakk – tok en dachstur på Glomma

Karin Kent står på fergekaia og venter. I flere timer har hun lett etter hunden Bie som forsvant fra hjemmet sitt i Fredrikstad mandag .

Matmor Karin Kent står på fergekaia og venter på å få møte Bie. Foto: LISE GRO ANDERSEN / NRK

Plutselig dukker det opp et tips fra turistkontoret i byen. En dachs har satt seg godt til rette på byferga mellom Gamlebyen og Gressvik.

– Vi bor her i Gamlebyen, og tar ferga veldig ofte. Hun syntes kanskje det var en kjedelig start på dagen at jeg satt hjemme og drakk te i hagen, ler Karin.

Da hun fikk høre at det var en hund på byferga, forsto hun straks at det måtte være hennes lille firbente venn.

Vandret rundt på ferga

Ferga legger til kai i Gamlebyen. Karin går om bord.

– Se der ja, der er en jeg kjenner, smiler hun bredt.

Bie fikk sitte på fange til fergekaptein Terje Gundersen på turen nedover Glomma. Foto: LISE GRO ANDERSEN / NRK

Bie sitter i armene til fergekaptein Terje Gundersen. Han er selv hundevant, og da han oppdaget den lille dachsen gående rundt i ferga tok han henne med inn i førerhuset.

– Hun gikk rundt og snuste, og ville ikke gå i land. Jeg pleier å ha en dachs her selv, så jeg tenkte at jeg fikk la henne sitte her, forteller han.

Bie er ikke den første hunden som har dratt ut med kollektivtrafikken alene.

Valpen Lucy vakte oppsikt da hun på egenhånd tok bussen åtte stopp i Oslo i mai.

Byfergene i Fredrikstad har blitt et svært populært fremkomstmiddel i byen etter at de ble gratis i 2013. Foto: Anne Ognedal / NRK

Tror det kan bli flere turer

Fergeturen varte en time, og Terje Gundersen synes hunden var blitt nokså sjøvant i løpet av turen.

Matmor Karin tror Bie kanskje kan finne på å ta seg en ny tur helt alene på ferga også ved en senere anledning.

– Hun synes kanskje at det er helt ok å gjøre det alene fra nå av, ler hun.

Bie var veldig fornøyd etter båtturen. Foto: LISE GRO ANDERSEN / NRK

– Hun ser veldig fornøyd ut?

– Ja, hun gjør det.

Byfergen i Fredrikstad går fra Gamlebyen og stopper innom Isegran, Smertu, sentrum, Værste og Gressvik før den kjører samme rute tilbake til startstedet.

Heldigvis for den lille dachsen ble fergene i Fredrikstad gratis for alle fra 2013.