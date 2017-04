Høyesterett: 17 års forvaring for gjentatte overgrep mot barn

Avhørt først etter fem måneder

En kvinne i midten av 40-årene er dømt til fengsel i 18 dager, etter at hun svindlet til seg vel 110.000 kroner i arbeidsledighetstrygd. Hun tilstod bedrageriet da saken var oppe for Heggen og Frøland tingrett. Retten har tatt hensyn til at politiet brukte lang tid på saksbehandlingen. Det tok blant annet fem måneder fra kvinnen ble anmeldt til kvinnen ble innkalt til avhør.