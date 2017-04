– Synd at Start fikk et mål på overtid, sier Terje Høili. Forretningsmannen fra Fredrikstad stilte opp som hovedsponsor for laget da ingen andre meldte seg.

I treningskampene har også laget fra Plankebyen opplevd mye motgang.

Søndag så det lenge ut til å gå mot seier for FFK.

Men fire minutt på overtid dukka Tapio Heikkilä opp igjen, midtstopperen som scoret Starts første mål, utlignet til 2–2.

–Start er regnet som en av favorittene, så dette er bra.

Terje Høili snakker ut fra lang erfaring i fotballfaget, for han spilte for FFK fra 1962–73

Roser trenerne

Høili har ingen spillere han framhever spesielt etter sesongstarten i førstedivisjon.

–Det var en lagseier.

Jubel da det stod 1–2 til Fredrikstad under 1 divisjons kampen mellom Start-Fredrikstad på Sparebanken Sør Arena. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Han mener det var taktisk smart av trenerne å velge å spille med et 4-5-1-system mot Start.

–Start har scoret mange mål i treningskampene og er et offensivt lagt. Da må du demme opp. Ved å spille med fem midtbanespillere demmer du voldsomt opp hvis de fungerer, og det gjorde de i dag.

Målscorere for Fredrikstad var midtbanespillerne Rino Falk Larsen og Dinko Trebotić.

–Hvis du går tilbake til fjoråret så skjedde det nesten ikke i det hele tatt, så det er en ny trend.

Forventer seier

11. april er det kamp for FFK på hjemmebane. Da møter de Mjøndalen.

Et lag Høili mener ikke har passet de rødhvite,men han har tro på dem nå.

–Jeg forventer faktisk en seier i den matchen !