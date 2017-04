Horten-kvinne etterlyst i Østfold

22 år gamle Sarah Nilsen fra Horten er meldt savnet av politiet. Hun har vært borte siden tirsdag, ifølge familien. Nilsen har forbindelser i Østfold, og kan befinne seg her i fylket, opplyser Øst politidistrikt. De understreker samtidig at ingenting tyder på at kvinnen har vært utsatt for noe kriminelt.