Hørte først ett skudd, så flere i rask rekkefølge

Natt til onsdag, like etter midnatt, ble skudd avfyrt fra Kamboveien med et grovkalibret våpen. En enebolig, Kamboklinikken og et busskur ble truffet av skuddene. Ingen ble skadet. Nabo, Erling Feldborg, syns nattens hendelse var uhyggelig:

– Det var min kone som først hørte skuddene. Det kom først ett, så flere i rask rekkefølge. Hun klarte ikke vekke meg fordi jeg sover så tungt, så jeg våknet opp til dette, sier han.

Eneboligen som ble truffet av nattens skudd i Moss. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Flere naboer har vært vitner til skuddene.

Uklart motiv

Familien har beskrevet en lys, beige bil som kjørte i retning Moss etter at skuddene ble avfyrt. Henning Dalby er politioverbetjent og leder av etterforskningen ved Moss politistasjon. Foreløpig har de ingen mistenkte.

– Noen vitner sier de også har sett en mørk, grå stasjonsvogn kjøre i retning Moss. Det er ikke sikkert noen av de observerte bilene har noen skyld i dette, men vi vil likevel komme i kontakt med disse personene, sier han.

De har foreløpig ingen opplysninger om hvor tilfeldig skytingen har vært.

Et busskur i nærheten har 14 kulehull etter skuddene. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vi har kriminalteknikere på steder som nå undersøker hvor skuddene kan komme fra. Vi skal snakke med familien for å få flere opplysninger senere. De har bodd på hotell i natt, sier Dalby.

Feldborg syns det er rart de to husene ble truffet.

– Jeg vet jo ingenting om det er tilfeldig, men jeg syns det er rart de to stedene er truffet, sier Feldborg og peker på eneboligen og Kamboklinikken.

– Det er ikke noe hyggelig å være nær dette.

Kvinnen i 40-årene som bor i huset, vil ikke uttale seg om saken, men sier hun ikke er i konflikt med noen. Politiet ber flere mulige vitner melde seg.