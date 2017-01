Hoel Andersen til Jerv

Haldenseren Martin Hoel Andersen har signert for 1. divisjonsklubben Jerv. Det skriver klubben på sine egne nettsider. 21-åringen spilte for Kvik Halden forrige sesong, men har tidligere spilt for Sarpsborg 08, der han fikk én kamp i eliteserien. Jerv signerte sarpingen Brice Wembangomo tidligere i vinter.