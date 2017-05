Stamsaas har solgt bilvirksomhet

Selskapet Stamsaas Holding AS har solgt all bilvirksomhet, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Selskapet Sulland Gruppen overtar bilforretningene i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Alle de 155 ansatte følger ifølge avisa med. Butikkene omsatte for over en milliard kroner i fjor.