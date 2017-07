Hjemme etter tre år på sjøen

– Vi har seilt over 40.000 nautiske mil. Det betyr at vi nesten har seilt to ganger distansen rundt jorda, sier kaptein på seilbåten Det gode liv, Roar Bekkelund.

Møtt masse mennesker

Han har seilt sammen med samboeren Trude Hansen hele veien, og datteren ble med for ett år siden. De har oppdatert venner og andre på Facebook-siden Sailing The Good Life. Der har de lagt ut bilder underveis. Familien har vært innom 143 steder i 23 ulike land. Det sier seg selv at de har opplevd mye.

– Det er mange minner som kommer til å sitte for alltid. I Chile knakk masta, og vi holdt på å få båten knust. Men vi har opplevd mest positive ting. Det jeg setter aller mest pris på er alle de fantastiske menneskene vi har møtt. Vi har blitt så godt mottatt og ivaretatt der vi har reist, sier kapteinen.

Nytt tidsperspektiv

Også samboeren er veldig fornøyd med jordomseilingen.

– Jeg tror man får et nytt tidsperspektiv. Både Roar og jeg har hatt jobber som har vært veldig, veldig travle. Det blir en annen tidsregning når man seiler. Man får med seg sjelen når man reiser så langsomt. Og man får tid til å være til stede på hvert eneste sted man besøker, sier Hansen.

Datteren, Victoria Bekkelund, ble så misunnelig på foreldrene at hun like gjerne bestemte seg for å ta fri fra studiene og bli med.

– Jeg jobber i helsevesenet så jeg møter mange eldre mennesker. De pleier å si til meg at jeg må leve nå, man lever bare én gang. Og så har jeg tenkt på at hvis jeg ikke ble med, kom jeg til å angre resten av livet, sier hun.

Det ble en stor støtte for foreldrene.

– Hun er veldig god til å seile. Så det har vært en stor avlastning. Å være to stykker ombord i tøft vær, er ikke noe særlig når man går vakter døgnet rundt, dag etter dag. Det er bedre å være tre. Og så er jo Victoria et muntrasjonsråd og en kokkemester, sier Hansen og titter bort på datteren og smiler.

Håper å jobbe med seiling

Bekkelund sier de ikke aner hva de skal gjøre nå når de er tilbake på land.

– Vi tenker å kanskje starte en seileskole, drive med litt opplevelsesturer for folk som ønsker å bli introdusert til sjøen, eller kanskje ta med vanskeligstilte unger ut å seile. Det er mange ting vi kan gjøre. I verste fall må vi gå tilbake til vanlig jobb igjen, sier kapteinen som tidligere var havnekaptein ved Borg Havn.