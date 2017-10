Herlovsen med på landslaget

Isabell Herlovsen er blant de utvalgte til VM-kvalifiseringskampen i fotball for kvinner mot Nederland. – Vi gleder oss veldig til å ha med Isabell. Hun er kjempemotivert for å være med igjen og er en spiller vi vet hva er god for. Hun er hardtarbeidende, en lagspiller og en målscorer. Det er kjempefint å ha henne tilbake, sier landslagssjef Martin Sjögren i en pressemelding.