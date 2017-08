Her sikrer hun fremtiden sin

Som nyutdanna helsefagarbeider er du langt fra sikra en fast inntekt. Mange må gå i årevis på tilkalling eller i små stillinger. Ida Charlotte Nylende er unntaket.

– Dette betyr alt for oss, sier Ida Charlotte Nylende (21). Nå har hun begynt å drømme om egen leilighet for seg og datteren. Foto: Sarpsborg Kommune

– Det er helt fantastisk! Dette sikrer framtiden til datteren min og meg, sier 21 år gamle Charlotte Nylende.

Mål om fulltidsstillinger

For som eneste kommune i Norge gir Sarpsborg minst fem lærlinger fast jobb hvert år.

Ida Charlotte kommer til å se mye til beboerne på Tingvold de kommende årene. Foto: Werner Winlund / NRK

Ordningen ble vedtatt for to år siden i «Handlingsplan Heltid» som ifølge kommunen skal jobbe for at flest mulig jobber 100 prosent. Denne uken fikk første kull med lærlinger fast jobb, og kommunen slo likegodt til med ned syv faste fulltidsstillinger.

– Dette er godt kvalifisert arbeidskraft som er attraktive på arbeidsmarkedet. De er det viktige å sikre oss, sier sarpsborgordfører Sindre Martinsen-Evje.

Fast jobb før hun er ferdig utdanna

Vi møter Ida Charlotte på Tingvold sykehjem i Sarpsborg. Hun er godt kjent blant både ansatte og beboere etter at hun har hatt deler av læretiden sin der. Om to måneder er hun ferdig med lærlingperioden på et annet sykehjem, men nå er hun snart tilbake på Tingvold i fast jobb. Også den nye sjefen hennes er glad for å få inn en av egne lærlinger.

Teamleder Janne Tyreng Tryggseth er storfornøyd med å få en av sine egne lærlinger i full, fast jobb. Foto: Werner Winlund / NRK

– Det er kjempebra! At vi får unge, dykltige fagarbeidere som vi selv har utdanna, som har vært hos oss i læretida, og som kommer tilbake, det er så flott, sier teamleder Janne Tyreng Tryggseth på Tingvold.

Erik Bråthen er skole- og fagopplæringssjef i Østfold fylkeskommune, og sier dette er en gladsak både for kommunene og for unge arbeidstakere.

Erik Bråthen er skole- og fagopplæringssjef i Østfold fylkeskommune. Han mener dette er gladsak både for lærlingene og kommunen. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

– Vi ser dette oftere og oftere. Mens man tidligere sa man trengte flere enn man gjorde i den sektoren, så slår dimensjoneringen nå inn, sier Bråthen og legger til at kommunene nå har kommet langt i arbeidet med å få folk i fulltidsjobb.

Ida Charlotte klarer nesten ikke å slutte å smile, og har en klar oppfordring til alle lærlinger:

– Stå på! Vis hva du er god for, for det kan faktisk ordne seg!