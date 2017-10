Her rygger bilen av E6 for å unngå kø

Arbeider i Nordbytunnelen skaper lange køer på E6 hver ettermiddag. Dette fører til at noen bilister velger å gjennomføre farlige manøvere. Cengiz Tügsüz så syv biler rygge opp påkjøringsrampa inn på E6 for å slippe unna køen.

Cengiz Tügsüz og forloveden satt over 40 minutter i kø på E6. Han var vitne til flere alvorlige situasjoner. Foto: PRIVAT

– Det er skummelt at folk velger å ta så alvorlige valg. Det kan jo være livsfarlig, sier Tügsüz til NRK.

Det var Østlandets Blad som først skrev om saken.

Køen på E6 går sakte, og Tügsüz hadde sittet i en nesten stillestående kø i 40 minutter da NRK snakket med han.

– Man utsetter seg selv og andre for fare

Operasjonsleder Martin Schie i Østfold-politiet forteller at det ikke er sjeldent folk velger å snu på E6 for å unngå kø.

– Man utsetter seg selv og andre for fare. Det kan for eksempel komme et utrykningskjøretøy. Så dette er noe vi ser alvorlig på. Jeg tror ikke folk tenker over konsekvensene når de gjør slikt, sier han.

Det er en omfattende jobb som skal gjøres i Nordbytunnelen. Arbeidene i tunnelen skal ikke være ferdig før 8. mars 2019. Hver dag stenges nord- og sørgående løp i to etapper, noe som fører til lange køer.

Skaper aggressive bilister

I starten av perioden var det også mange ulykker i disse køene. Prosjektleder for arbeidet i tunnelen, Thomas Kalleberg sa den gangen at trafikantene måtte ta det med ro.

– Vi har opplevd en del aggressive bilister og mange situasjoner. Det skulle vi gjerne vært foruten. Det er altfor mange som bruker mobiltelefonen eller holder på med andre ting. Konsekvensen er at det skjer trafikkuhell, noe som fører til enda mer kø, sier han.

Men dagens manøvere viser at det fortsatt er noen som ikke har tålmodighet til å stå i køen.

– De som rygget møtte på biler som tutet, men heldigvis kom de seg av uten at det ble noen ulykker. Jeg syns det er helt idiotisk at man vil sette andres liv i fare, sier Tügsüz.

Dersom politiet oppdager personer som kjører feil vei på E6 vil de medføre bot og anmeldelse, forteller Schie i Østfold-politiet.

– Oppstår det i tillegg en farlig situasjon så kan man også miste førerkortet, avslutter han.